Sisu: último dia para fazer matrícula

Os estudantes classificados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2020 têm até a terça-feira, 4, para enviar às instituições de ensino a documentação necessária para matrícula no curso para o qual foram aprovados.

Foram classificados os estudantes mais bem posicionados, de acordo com as notas no Enem e eventuais ponderações, como pesos atribuídos às notas ou bônus. As vagas são distribuídas de acordo com a Lei de Cotas (Lei 12.711/2012) e de políticas de ações afirmativas, que podem variar de instituição de ensino para instituição.