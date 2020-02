Caiado é homenageado em cerimônia de 400 dias do governo Bolsonaro

“Eu me referi a Caiado como se ele tivesse chegado ao ápice da sua carreira. Não, ele tem mais alguns degraus para subir na vida para o bem do nosso País”, contou o presidente Jair Bolsonaro à plateia que acompanhava, na tarde desta quarta-feira, 5, a cerimônia dos 400 dias de governo no Palácio do Planalto, em Brasília.

A fala do presidente referiu-se às conversas dele durante reunião com o governador de Goiás, ministros e demais auxiliares do Governo Federal, além do prefeito de Anápolis, Roberto Naves, pouco antes, também na Capital Federal.

A referência ao governador Ronaldo Caiado e o agradecimento pela parceria neste pouco mais de um ano de gestão fizeram parte dos discursos de Bolsonaro e de seus ministros na solenidade. Para o presidente da República, a união dos esforços de ministros de Estado, governadores, secretários e demais autoridades é que promoverá as mudanças necessárias ao País.

“Com a nossa vontade de acertar, a nossa percepção das necessidades do povo, nós temos como realmente mudar o destino do Brasil”, pontuou Bolsonaro.

Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro seguiu no mesmo tom. Moro destacou a redução dos índices de criminalidade no País e creditou o resultado à “atuação integrada de Estados e municípios” e à implantação do projeto piloto ‘Em Frente, Brasil’ em cinco capitais, entre elas, Goiânia, onde o ministro ressaltou que contou com o apoio de Caiado. “O mérito do enfrentamento à criminalidade é também dos Estados e rendo minhas homenagens, inclusive aos esforços de Goiás, representado pelo governador”, enfatizou.