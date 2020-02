Clube Kids Flamboyant traz oficinas e muita folia para as crianças neste Carnaval

O Carnaval será ainda mais animado para as crianças que passarem pelo Clube Kids Flamboyant. Ao longo do ano, o projeto pensado especialmente para esse público, promete agitar a rotina social da garotada com diferentes propostas de diversão, interação e aprendizado. O pontapé acontece com a Folia de Carnaval.

Aproveitando o final de semana do feriado prolongado, o shopping irá oferecer oficinas inspiradas na maior festa popular do país, entre os dias 22 e 23 de fevereiro, das 13h às 20 horas, no Atrium, piso 2.

A programação é voltada para crianças com idade entre 3 e 11 anos. As quatro modalidades de oficinas acontecem simultaneamente ao longo do dia com capacidade para até 8 crianças cada.

Para participar é preciso se cadastrar e estar acompanhado por um responsável maior de 18 anos, mediante apresentação dos documentos e assinatura de um termo de responsabilidade.

Oficinas

Oficina de customização de máscaras carnavalescas

Criação de capas de heróis e coroas de princesas

Confecção de Instrumentos Musicais (chocalhos e tamborzinho de lata)

Oficina de Lança Confetes

Duração: até 60 minutos.

Horários (turmas das oficinas acontecem simultaneamente):

13h00, 13h15, 13h30, 13h45, 14h00, 14h15, 14h30, 14h45, 15h00, 15h15, 15h30, 15h45, 16h00, 16h15, 16h30, 16h45, e 17h00.

Valor: R$15,00 (quinze reais) por criança, por oficina.

Número de participantes: até 08 crianças, por turma/oficina.