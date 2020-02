Goiânia lança novo sistema de videomonitoramento

Com foco em garantir maior segurança e tranquilidade à população, a Prefeitura de Goiânia apresentou nesta quarta-feira, 05, o novo sistema de monitoramento por câmeras da capital. Nomeado de Video Gyn, o sistema conta, inicialmente, com 55 câmeras em oito pontos da cidade.

Os primeiros equipamentos já foram instalados na Rua do Lazer e nos dois becos que compõem a via, que foi recentemente revitalizada pelo poder público municipal. Ativadas há menos de uma semana, as câmeras já conseguiram impedir atos ilícitos no local.

A perspectiva do município, conforme anunciado pelo prefeito Iris Rezende, é implantar até dezembro deste ano cerca de 500 câmeras. Os equipamentos serão instalados através de parcerias com empresas de telefonia.