Solidariedade.ponto.com levará ação de inclusão digital à Vila São Cottolengo

No ano em que comemora 10 anos desde sua primeira edição, o projeto solidariedade.ponto.com, criado e mantido pelo Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano – Idtech, dá início às suas atividades deste ano nesta sexta-feira, 7 de fevereiro. A instituição escolhida para abrir as atividades de 2020 foi a Vila São José Bento Cottolengo, em Trindade.

A ação levará computadores com acesso à internet até a Vila São Cottolengo e a estimativa é que cerca de 100 pacientes possam ter acesso às atividades de inclusão

Já a programação de entretenimento fica a cargo da Liga do Riso, que levará muita alegria aos pacientes da instituição, além de uma oficina de desenho, no período da manhã.

O intuito desta iniciativa é celebrar o Dia Mundial da Solidariedade, comemorado no último dia 31 de janeiro, “por meio de uma ação solidária junto ao público atendido pela Vila São Cottolengo, por meio de uma ação solidária de inclusão digital e entretenimento”, destaca Sandra Costa, gerente de Serviço Social do Idtech.

Vila São Cottolengo

Mantida pelos missionários redentoristas num trabalho conjunto com as irmãs filhas da caridade de São Vicente de Paulo há mais de 60 anos, a Vila São Cottolengo atende cerca de 300 pacientes com deficiências múltiplas e realiza uma média de 2.400 atendimentos ambulatoriais e educacionais por dia. A missão da unidade é promover vida com qualidade para a pessoa com deficiência e em situação de vulnerabilidade social.