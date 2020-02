Vereadora Priscilla Tejota pede esclarecimentos sobre falta de funcionário em escola municipal 

A vereadora Priscilla Tejota (PSD) apresentou requerimento na sessão desta quinta-feira, 6, na Câmara Municipal, para a Secretaria Municipal de Educação (SME) esclareça o motivo da falta de funcionários na Escola Municipal Sebastião Arantes, localizada no Jardim da Luz, região Leste da capital.

Priscilla fez o protocolo após receber denúncias de pais que relataram a ausência de servidores para acompanhar alunos da unidade de ensino que funciona em tempo integral, no horário de 7h30 às 16 horas.

“Chegou ao gabinete a informação de que nesta escola os alunos que chegam às 7 horas, horário permitido pela instituição, as crianças estão ficando no pátio sem monitoramento de um funcionário até o horário de 7h30. Essa é uma questão que precisa ser tratada com a muita seriedade, pois as crianças não podem ficar sozinhas em momento algum, além de estarem misturadas com os alunos mais velhos no mesmo espaço, sem a presença de um monitor”, manifestou a vereadora.

No documento, Priscilla requer que, caso a situação esteja mesmo ocorrendo, a Secretaria contrate funcionários para tal função.