Trânsito em volta da Praça do Cruzeiro será interditado por 15 dias

A partir de sexta-feira, 7, a Praça do Cruzeiro, no Setor Sul, será interditada para continuidade da obra do BRT, haverá mudança de sentido de circulação na Rua 123, e todos os cruzamentos (ruas 90, 88, 86, 84,87 e 89) terão fechamento parcial, com circulação liberada apenas para acesso local.

Desvios

A Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMT) informa que o motorista que segue pela Rua 87, com destino às Ruas 90/88/86/84, entrará à direita na Rua 124, passará pela Rua 89 e poderá acessar todas essas vias, até à Rua 84. Já o motorista que está na Rua 84, com destino à Av. 85, entrará à direita na Rua 124. (mapa).

“É importante lembrar que a interdição é momentânea e visa a finalização de uma obra de mobilidade que vai trazer melhorias para o trânsito e para o transporte coletivo com o BRT. Por isso, é importante a colaboração de todos e reforço o pedido de atenção à sinalização”, destaca o titular da SMT, Fernando Santana.