Programa Estação Juventude 2.0 forma 100 alunos

Acontece nesta segunda-feira, 10, a formatura dos 100 alunos dos cursos de capacitação profissional do Programa Estação Juventude 2.0, de Aparecida de Goiânia. O programa é uma parceria com o Governo Federal e a entrega do diploma para os formandos será realizada nesta no CEU das Artes, localizado na Avenida Bela Vista, no Parque Flamboyant.

Na ocasião, o prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha, e a secretária nacional da Juventude, Jayana Nicaretta, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, vão apresentar a segunda turma dos cursos de Assistente Administrativo, Assistente de Recursos Humanos e Informática. As aulas terão início em 17 de fevereiro.