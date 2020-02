Centro de Línguas e Cursinho Federal UFG estão com inscrições abertas

As adesões aos dois projetos de extensão muito procurados dentro e fora da comunidade universitária da Universidade Federal de Goiás (UFG) ocorrem nesta semana. De segunda-feira a sexta-feira, 10 a 14, há o escalonamento de matrículas para os estudantes veteranos e iniciantes do Centro de Línguas da Faculdade de Letras (CL/FL./UFG). Já o Cursinho Federal de Goiás, da Escola de Veterinária e Zootecnia (CFG/EVZ/UFG) reservou a quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, 12 a 14, para os interessados em fazer o preparativo para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e vestibulares.

No Centro de Línguas, os alunos terão a chance não apenas de estudar uma nova língua, mas de se qualificar para a vida acadêmica e profissional. Os cursos semestrais regulares têm duração de 60 horas. No primeiro semestre de 2019 foram registrados 3.318 estudantes matriculados. O candidato a qualquer vaga no CL precisa estar cursando, no mínimo, o primeiro ano do Ensino Médio.

O estudante paga uma taxa única por semestre cujo valor varia de acordo com a categoria com a qual se inscreveu: comunidade em geral, sem vínculo com a UFG (R$ 485), comunidade universitária UFG (R$ 390) e comunidade da Faculdade de Letras UFG (R$ 245).