Grande vencedor do Oscar, Parasita segue em cartaz no Cine Cultura 

Em cartaz no Cine Cultura, desde dezembro, o filme sul-coreano “Parasita” conquistou, no último domingo, 09, quatro prêmios no Oscar: Melhor Roteiro Original; Melhor Diretor; Melhor Filme Estrangeiro; e, a principal categoria, Melhor Filme. O filme dirigido por Bong Joon Ho mistura tragédia, suspense e comédia para narrar a história que trata contrastes sociais de maneira intrigante e reflexiva. Até o dia 12/02, o Cine Cultura exibe “Parasita” na sessão das 20h15 e, entre os dias 13 e 21/02, estará na programação das 18h30.

“Parasita” entra para a história do Oscar sendo o primeiro filme não falado em língua inglesa a receber o prêmio de Melhor Filme.

Os ingressos para assistir “Parasita” no Cine Cultura custam R$8 (inteira), e R$4 (meia entrada). Às segundas-feiras, todos pagam meia entrada. O Cine Cultura funciona no prédio do Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, com sessões de segunda a domingo, inclusive aos feriados.

História

A narrativa super-realista começa com toda a família de Ki-taek desempregada, vivendo num porão sujo e apertado. Uma obra do acaso faz com que o filho adolescente da família comece a dar aulas de inglês à garota de uma família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe, filho e filha bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa, um a um. No entanto, os segredos e mentiras necessários à ascensão social custarão caro a todos.