Mascote do Horta Escolar visita Cmei 13 de Maio

Na manhã desta quarta-feira, 12, o Hortalino, mascote do projeto Horta Escolar, visita o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) 13 de Maio, no Residencial Goiânia Viva. A ação faz parte das oficinas do projeto, que tiveram início na última semana. Junto com o Hortalino, toda a equipe do Horta estará presente.

O Horta Escolar é desenvolvido pela Gerência do Programa de Alimentação Escolar (Gerpae) e se configura como um laboratório a céu aberto, no qual a criança trabalha com a vida, aprendendo a plantar, cuidar, colher e comer. A tríade do projeto é a alimentação saudável, sustentabilidade e consciência eco-ambiental.

O cronograma de todo o mês de fevereiro já está definido, com nove instituições contempladas: Cmei Recanto do Saber, Escola Municipal Agripina Teixeira Magalhães, Centro de Educação Infantil Maria Dolores, Cmei Domiciano de Faria, Cmei 13 de Maio, Cmei Jardim Europa II, CEI Menino Jesus de Praga, EM Alto do Vale e Cmei Parque Atheneu.