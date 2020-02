Deputado Zé Mário e vice-presidente da Caixa se reúnem para tratar de crédito rural

O deputado federal Zé Mário (DEM-GO) se reuniu, nesta quarta-feira, 12, com o vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Jeyson Cordeiro. O objetivo da reunião foi discutir financiamento para o setor agropecuário, em busca de aliar as necessidades dos produtores rurais com as iniciativas de fomento do banco.

“É muito importante trabalhar por crédito acessível e um seguro rural que realmente ampare o produtor, e foi isso que fiz questão de ressaltar ao vice-presidente”, explicou Zé Mário. Durante a audiência, o parlamentar também tratou do refinanciamento de empréstimos em caso de perda da safra por motivos diversos, como as condições climáticas.

Jeyson Cordeiro afirmou que a Caixa Econômica tem aperfeiçoado suas linhas de crédito voltadas para o agronegócio, e reconheceu a importância do fomento ao setor para o crescimento do País.

Além do vice-presidente, participaram da reunião representantes da Associação Brasileira dos Produtores de Soja (Aprosoja), da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), do Instituto Pensar Agro e produtores rurais.