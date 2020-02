Orquestra Sinfônica de Goiânia abre temporada 2020

A Orquestra Sinfônica de Goiânia abre na próxima terça-feira, 18, a temporada 2020 com o concerto Três Tenores in Concert. A apresentação reúne no palco os tenores Alexandre Vaz, Félix Bauer e Hélenes Lopes, com a participação especial do Coro Juvenil de Goiânia e regência do maestro Eliel Ferreira. O concerto acontece às 20h, no Teatro Sesi e o ingresso pode ser trocado por 2kg de alimento não perecível ou um livro literário.

O repertório a ser apresentado compõe-se de obras consagradas para a voz tenor e orquestra e também algumas obras instrumentais e corais. Obras de Mozart, Rossini, Puccini, Verdi, Wagner, Massenet estão no programa, assim também como trechos de operetas espanholas, canções italianas e mexicanas tais como Granada (Augustin Lara) e Júrame (María Grever).

O concerto é um formato onde os tenores se alternam no repertório, contando também com alguns momentos onde todos cantam juntos. Esse formato se tornou célebre pelos inúmeros concertos feitos ao redor do mundo pelos famosos tenores Luciano Pavarotti, Plácido Domingos e José Carreras.