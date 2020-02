Abertas inscrições para curso Técnico de Cozinha

Com o objetivo de possibilitar o acesso à qualificação profissional e à geração de renda para as mulheres em situação de risco e/ou vulnerabilidade socioeconômica, a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM), em parceria com o Instituto Federal de Goiás (IFG), abre nesta sexta-feira, 14, inscrições para curso Técnico de Cozinha “Saberes e Sabores”.

A inscrição, assim como o curso, é gratuita e será feita presencialmente na sede da Secretaria da Mulher, localizada na Rua 16-A, número 350, no Setor Aeroporto, em Goiânia, das 8h30 às 12h30.

As vagas são limitadas e exclusivas para mulheres em situação de risco e/ou vulnerabilidade social. As inscrições serão encerradas na próxima sexta-feira, dia 21. As Interessadas devem preencher os seguintes requisitos: ter idade acima de 18 anos, residir em Goiânia, ter o curso fundamental e demonstrar interesse na área de alimentação.

No ato da inscrição, as candidatas devem levar cópia e originais do RG, CPF e comprovante de endereço. As alunas receberão certificado ao final do curso. As aulas que terão início no dia 10 de março possuem carga horária de 120 horas.

Aulas

A formação será ministrada todas as terças e quintas-feiras, das 14h às 18h, com carga horária de 8h semanais, no espaço do Laboratório Gastronômico do Instituto Federal de Goiás, localizado na Rua 75, número 46, no Centro, por professores da instituição.

A grade curricular está estruturada da seguinte forma: Procedimentos operacionais básicos de higiene e segurança alimentar; Qualidade no atendimento a clientes; elaboração de produtos básicos culinários e Empreendedorismo no setor de alimentação aplicado a pequenos negócios.