Hemocentro intensifica campanha de doação de sangue para o Carnaval

O feriado de Carnaval é sempre um período crítico nos bancos de sangue da Hemorrede Pública do Estado de Goiás, devido ao aumento do número de acidentes nas estradas. Tanto em Goiânia quanto nas unidades do interior os estoques precisam ser reforçados e, por isso, a partir desta semana, será intensificada a campanha em todo o Estado para que a população vá até uma unidade da Hemorrede para fazer uma doação.

Além do Hemocentro Coordenador Professor Nion Albernaz, que fica na Av. Anhanguera, em Goiânia, os doadores podem procurar as unidades do Hemocentro nas cidades de Catalão, Ceres, Rio Verde, Jataí, Formosa, Iporá, Porangatu e Quirinópolis.

Segundo a diretora-geral da Hemorrede Pública de Goiás, Denyse Goulart, as nove unidades atendem uma demanda mensal de 3,1 mil bolsas de sangue em média em todo o Estado. Entretanto, em alguns períodos do ano, o número de doadores não é suficiente para atender esta demanda, e aí a necessidade de campanhas de doação. São atendidas unidades de saúde de todo Estado, como CAIS, UPAs, hospitais e clínicas de hemodiálise.

Quem pode doar?

Os requisitos básicos para passar pela entrevista pré-doação de sangue são: estar saudável, ter peso acima de 50kg, apresentar documento com foto válido em todo o território nacional e idade entre 16 e 69 anos, sendo que antes de completar 18 anos é necessária uma autorização dos pais ou responsáveis e, se acima de 60 anos, ter realizado pelo menos 01 doação até essa idade. Quem tomou a vacina da febre amarela deve aguardar 30 dias para fazer uma doação.

Já para doar plaquetas, a pessoa precisa ter idade entre 18 e 69 anos, pesar no mínimo 65kg, de preferência homens, ou mulheres que nunca engravidaram, que estejam em boas condições de saúde e não façam uso de remédios como AAS e anti-inflamatórios. Para fazer a doação, basta levar um documento de identidade oficial com foto e estar bem alimentado, evitando alimentos gordurosos no dia da doação.