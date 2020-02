Prefeitura amplia número de escolas de tempo integral

Com objetivo de potencializar a formação em tempo integral no Ensino Fundamental, a Prefeitura de Goiânia amplia, desde 2019, o número de unidades educacionais que oferecem a modalidade. Em um ano, a Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) agregou mais 12 instituições que atendem crianças e adolescentes em período integral.

As novas escolas possibilitaram a criação de duas mil vagas em tempo integral. De 22 escolas em 2018 e atendimento de 4,7 mil alunos, o número saltou para 34 em 2020, com 6,7 mil alunos. Cinco dessas instituições já eram municipais e saíram do atendimento do período parcial para o integral. A Escola Municipal (EM) Sebastião Arantes foi entregue como escola de tempo integral em abril de 2019. Neste ano, mais quatro unidades tiveram seu atendimento ampliado, sendo elas EM Maria Genoveva, EM Abrão Rassi, EM Ana das Neves de Freitas e EM Vila Rosa.

A EM Professora Lousinha, no Residencial Itamaracá, foi inaugurada pela gestão em agosto do ano passado já com atendimento ampliado. Outras seis unidades eram estaduais e foram municipalizadas também em 2019: Escola Municipal de Tempo Integral (EMTI) Jardim das Aroeiras, EMTI Rui Rodrigues (Colônia Santa Marta), EMTI Juscelino Kubitschek (Setor Coimbra), EMTI Presidente Dutra (Setor Leste Universitário), EMTI Eunice Weaver (Residencial Morumbi), EMTI Santa Marta (Colônia Santa Marta).

O secretário de Educação e Esporte, Marcelo Costa, é firme no seu posicionamento em relação a importância dessa forma de ensino. “O caminho para a Educação de qualidade passa pelo tempo integral, onde as crianças têm mais tempo para ficar na escola e realizar atividades diversificadas, unindo núcleo comum com o diversificado. O aluno também aprende, de forma lúdica, as ferramentas necessárias para o exercício pleno da cidadania”, afirma.