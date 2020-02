Professor Valter Campos assume Reitoria da UEG

O Governo de Goiás, por meio da Universidade Estadual de Goiás (UEG), anunciou, na tarde desta quinta-feira, 13, a nomeação do ex-pró-reitor de Graduação da UEG, professor Valter Gomes Campos, como reitor interino da Universidade. Valter substitui o procurador do Estado, Rafael Borges, que ocupava o reitorado desde o final de setembro de 2019.

A nomeação de Valter Campos se dá em um momento estratégico para a Universidade e a partir de um movimento do Governo de Goiás de devolver a gestão universitária para a própria UEG. Além do novo reitor, a UEG também terá nomeados pró-reitores de Graduação e de Extensão e Assuntos Estudantis; e diretores dos Institutos Acadêmicos de Ciências da Saúde e Biológicas, de Educação e Licenciaturas, de Ciências Tecnológicas e de Ciências Agrárias e Sustentabilidade.

Agora, a transição segue até as eleições, programadas para novembro deste ano. A reitoria passa para a responsabilidade do professor Valter Campos, um docente dos quadros da própria Universidade, que até então ocupava a posição de pró-reitor de graduação. O novo reitor pode se voltar para a aplicação do novo modelo de Universidade e para questões acadêmicas e administrativas relacionadas com a UEG.