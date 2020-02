Samba e Feijoada movimentam o Sesc Centro nos sábados de fevereiro

Neste mês de fevereiro, o projeto Acústico na Varanda movimenta o Sesc Centro com muito samba e feijoada aos sábados. Amanhã, dia 15, e no dia 29, o grupo Xeque Mate se apresenta. No dia 20 é a vez da cantora Maíra, e no dia 22 Grace Venturini sobe ao palco.

As apresentações acontecem às 12h e a entrada é gratuita. Feijoada a partir de R$ 14.

O Sesc Centro fica na Rua 15, esquina com Rua 19, no st. Central, em Goiânia-GO.

Confira o calendário de shows:

Show: Acústico na Varanda

Grupo: Xeque Mate

Data: 15 e 29 de fevereiro (sábado)

Horário: 12h

Local: Varanda Sesc Centro

Gênero: Samba

Classificação: Livre

Entrada gratuita

Show: Maíra

Grupo: Maíra

Data: 20/02 (quinta-feira)

Horário: 20h

Local: Teatro Sesc Centro

Gênero: Samba

Classificação: Livre

Sinopse: Quem conhece se surpreende, quem já ouviu tem saudades, quem já viu quer mais. A quem nunca se deparou com Maíra num palco: prepare para se surpreender. Ela soltou a voz aos 7 anos e fez um estrondo tamanho!

Valores: R$ 8,50 (Trabalhador do comércio e dependentes)

R$ 10,50 (Conveniado)

R$ 11,50 (Meia–entrada)

R$ 23 (Inteira)

Show: Acústico na varanda

Grupo: Grace Venturini

Data: 22 de fevereiro – sábado

Horário: 12h

Local: Varanda Sesc Centro

Gênero: Samba

Classificação: Livre

Sinopse: Grace Venturini, cantora e intérprete de grandes nomes da MPB. Tem em seu repertório os melhores nomes do samba, pop e MPB. Participa de grandes festivais, mostras e temporadas de música.

Entrada gratuita