Projeto quer substituição de sacolas plásticas por biodegradáveis

O vereador Dr. Gian (PSB) apresentou um projeto de lei que visa proibir o uso de sacolas plásticas no comércio de Goiânia e substituí-las por outras que sejam fabricadas em materiais biodegradáveis. De acordo com o autor da proposta, embalagens plásticas em geral, incluindo as sacolas, são responsáveis por um impacto imenso no meio ambiente. “A maioria é utilizada uma única vez e depois descartada, mas a natureza precisa de dezenas, e até centenas, de anos para decompor o plástico”, ressaltou Dr. Gian.

O vereador ainda explica que as sacolas plásticas são as principais causadoras de entupimento de bueiros, pois elas barram a passagem da água. “Sem falar na poluição que elas causam, provocando a morte de milhões de animais”, explicou.

Diante dessa realidade, Dr. Gian apresentou o projeto de lei visando a não distribuição de sacolas plásticas pelo comércio na capital. Com a proposta, além de incentivar o uso de sacolas reutilizáveis para o transporte de produtos em geral, o vereador pretende estimular a distribuição de sacolas biodegradáveis, que são aquelas que não são feitas a partir de materiais sintéticos à base de petróleo, mas sim de matérias orgânicas como fibras naturais, amido de milho, bagaço de cana, óleo de mamona e outros. Caso a lei seja aprovada, os estabelecimentos comerciais terão prazo máximo de 12 meses para se adequarem às novas regras.