Avança o projeto do novo polo industrial em Anápolis

A implantação do polo industrial municipal de Anápolis avançou mais uma etapa. É que foi realizada audiência pública para alterar a Lei Municipal que inclui no perímetro urbano a área para instalação do empreendimento. A localização é na região norte da cidade, entre o Parque de Exposições Agropecuárias e a Ala 2 (antiga Base Aérea), próximo ao Ribeirão Piancó.

De base tecnológica, o novo distrito industrial abrigará empresas que não geram resíduos ou qualquer tipo de efluente. “Isto também significa que a mão de obra demandada pelas empresas será altamente qualificada. Por isso, já estamos desenhando, junto com a política municipal de incentivos para as empresas, ações de capacitação avançada para os anapolinos”, confirmou Sóstenes Arruda, assessor especial da Prefeitura de Anápolis.

Uma série de exigências está sendo definida para a instalação das empresas. A previsão é que o distrito gere sua própria energia, fazendo uso de placas solares, por exemplo, e as empresas serão obrigadas a fazer reuso de água, além de aproveitamento das chuvas. A expectativa é que sejam geradas até 10 mil novas vagas diretas de emprego.

A escolha do local do novo distrito teve como fator principal a localização, na região norte, de acordo com o prefeito Roberto Naves. Ele explica que esta é uma das áreas mais populosas do município, chamada de grande Recanto do Sol, com mais de 50 mil moradores, que, em sua maioria, atravessam a cidade diariamente para trabalhar ou buscar oportunidades de emprego na porção sul, onde está o Daia.

Além do desenvolvimento socioeconômico para esta parte da cidade, que foi negligenciada por sucessivas gestões anteriores, a iniciativa promete transformar o trânsito na cidade. Segundo Roberto Naves, Anápolis está desbalanceada, muitas pessoas morando na parte norte e trabalhando na região sul. “Então, este distrito industrial vai gerar empregos para toda a cidade sim, mas principalmente para quem mora na grande Recanto do Sol e na Jaiara”, pontuou.