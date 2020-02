2º Mutirão de Retificação de registro de prenome e gênero das Pessoas Trans

A Prefeitura de Goiânia realiza nos dias 18 e 19 um mutirão para auxiliar as pessoas trans que querem alterar prenome e gênero no registro civil. A ação acontece na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas (SMDHPA), situada na Rua 99, 66, Setor Sul, entre 08 e 17 horas. Para participar do mutirão de retificação de documentos, as interessadas e interessados devem apresentar as certidões originais e cópias de nascimento ou casamento atualizadas, além da carteira de identidade, CPF, e comprovante de endereço. Em 2019, foram retificados 133 prenomes na primeira edição.

O mutirão é realizado pela SMDHPA, por meio da superintendência LGBT com apoio da Defensoria Pública do Estado de Goiás e da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS), que disponibilizará vagas no atendimento odontológico na rede municipal. “A retificação do nome de registro para pessoas trans é o primeiro passo para uma vida plena de uma comunidade historicamente marginalizada, visibilidade e oportunidade”, destaca o superintendente Victor Hipólito.

Para o secretário de Direitos Humanos, Filemon Pereira, será mais uma ação concreta realizada pela atual gestão e que soma a outras que a prefeitura desenvolve. “Apesar de em muitos temas sermos o meio para articular políticas voltadas aos públicos em vulnerabilidade, em vários casos como este e outros como a Central de Libras, inaugurada em 2018, a conferência da Igualdade Racial e ações para Juventude em que conseguimos atingir a ponta no que tange os projetos de inclusão”, esclarece.