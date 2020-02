Dra. Cristina denuncia descaso com saúde da população e dinheiro público

Depois de diversas denúncias por parte da vereadora Dra. Cristina, a obra abandonada da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim América foi danificada por um incêndio no último domingo, 16. A suspeita é de que ele tenha sido provocado por usuários de drogas que ocupam o local desde a paralisação das obras, há mais de um ano. Acompanhada da Polícia Técnico-Científica e da Guarda Civil Metropolitana, a vereadora esteve no local e constatou a falta de segurança e o perigo que a obra representa para os moradores da região. “Já são três anos de uma obra que deveria ter sido entregue em abril de 2018. É um descaso com a saúde da população e também com o dinheiro público”, afirma Dra. Cristina.

A Secretaria Municipal de Saúde afirma que foi aberto um boletim de ocorrência junto à central de flagrantes da Polícia Civil para apurar as causas do incêndio e a possibilidade de que tenha sido criminoso. Segundo a secretaria, a obra foi abandonada pela empreiteira responsável devido a desentendimento entre os sócios, sendo obrigada a indenizar o município em 2% do valor do contrato (cerca de R$ 62 mil). A empresa, no entanto, afirma que ficou sem receber da Prefeitura de Goiânia por oito meses e que, por isso, teria paralisado as obras. Nova licitação será lançada no dia 3 de março.