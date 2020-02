Ricardo Yano: “Gostei do projeto e aceitei”

O ex-deputado estadual Ricardo Yano aceitou o convite de Alexandre Baldy, atual secretário de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, e do deputado Adriano do Baldy, para ser pré-candidato a prefeito de Terezópolis pelo Progressistas. “Convidamos o competente Ricardo Yano para ser pré-candidato a prefeito porque acreditamos no seu potencial e força para trabalhar para construir uma cidade com mais qualidade de vida a todos que moram e passam na região”, escrever Alexandre Baldy em suas redes sociais. Engenheiro civil e agropecuarista, Ricardo Yano confirmou ao Tribuna do Planalto que aceitou o convite. Ricardo já foi vereador em Goiânia, deputado estadual por duas vezes e secretário de Estado do Desporto e Lazer no governo Maguito Vilela.

O senhor será candidato a prefeito de Terezópolis?

Eu recebi o convite do Alexandre Baldy e do deputado Adriano do Baldy e ficou lisonjeado. Gostei do projeto e aceitei. Meu nome tem sido bem aceito no comércio e entre os moradores da cidade, que tem 8 mil habitantes. Na verdade, eu nem pensava em voltar ao cenário político. Como se diz, eu estava de pijama. Só cuidando da roça.

E como foi essa conversa com o Progressistas?

Bom, tanto o Alexandre quanto o Adriano do Baldy colocaram o partido à disposição da minha pré-candidatura. Acredito que isso vai acontecer mesmo e por isso aceitei o convite.

Qual a principal característica do município?

Terezópolis é um município muito bem localizado, perto do porto seco, rico em infraestrutura e que precisa aproveitar melhor isso tudo. O grande desafio do futuro prefeito daqui é gerar emprego e faz isso como? Atraindo empresas e indústrias para a cidade e dando qualificação para a população. Preparar a população local para assumir essas vagas de emprego é o principal a ser feito.