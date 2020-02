TRE/GO elege presidente e vice-presidente

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE/GO) elegeu os desembargadores que ocuparão os cargos de presidente e vice-presidente (esse último cumulado com o cargo de Corregedor Regional Eleitoral), no biênio 2020/2022. Os sete integrantes da Corte Eleitoral, por meio de votação eletrônica escolheram o Desembargador Leandro Crispim e o Desembargador Luiz Eduardo de Sousa para ocuparem, respectivamente, o cargo de presidente e vice-presidente. A sessão solene de transmissão dos cargos está marcada para o dia 30 de abril, às 10 horas.

De acordo com a Constituição Federal, os Tribunais Eleitorais são compostos de dois juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça; de dois juízes, dentre juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça; de um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na Capital do Estado ou no Distrito Federal, ou, não havendo, de juiz federal, escolhido, pelo Tribunal Regional Federal respectivo e, por nomeação, pelo Presidente da República, de dois juízes dentre advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça.

Os Tribunais Regionais Eleitorais elegem presidente e vice-presidente dentre os desembargadores escolhidos pelo Tribunal de Justiça do Estado. O Desembargador Leandro Crispim atualmente compõe o TRE/GO como Juiz-Membro substituto e o Desembargador Luiz Eduardo de Sousa atuou, também como substituto, em 2014.