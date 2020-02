Saúde na Praça desta quinta-feira abordará orientações sobre saúde sexual

Para conscientizar a população durante o feriado, o Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG realizará nesta quinta-feira, 20, o projeto Saúde na Praça com o tema: Previna-se para o Carnaval. A ação será realizada na Praça Abrão Rassi, em frente ao HGG, das 7 às 12 horas. A ação é gratuita e de acesso livre à população. Dentre os serviços oferecidos estão aferição de pressão e teste de diabetes; orientações com médicos, nutricionistas, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e psicólogos.

A equipe multiprofissional também dará orientações sobre saúde sexual e distribuirá preservativos para as pessoas presentes na ação. De acordo com a médica infectologista do HGG, Gleyce-Mar Machado Fagundes, o objetivo é alertar a população com relação às doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), e a importância da prevenção no Carnaval.

Também na quinta-feira, a partir das 8h30, os pacientes e acompanhantes que estiverem aguardando por atendimento no Ambulatório de Medicina Avançada (AMA) assistirão à palestra “Carnaval: Como se proteger de doenças sexualmente transmissíveis”. O tema será abordado pela equipe da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH).