Aplicativos facilitam a vida do cidadão

Lançados em 2019, os aplicativos da Prefeitura de Goiânia estão modernizando o atendimento ao cidadão em diversas áreas. Juntos, o Saúde Fácil, Prefeitura 24 Horas e o Goiânia Contra a Dengue formam o conceito de Cidade 4.0, que associa a outros produtos já lançados pela gestão, como o Programa Família Fácil, o novo site, o bot (inteligência artificial que comunica com o usuário ao entrar no site) e ainda os canais de WhatsApp, que continuam liberados para solicitação de serviços junto à Comurg e Seinfra.

Com o Saúde Fácil, a Prefeitura modernizou o atendimento nos postos de saúde ao reduzir as filas de agendamento de consultas e ofertar, por meio de smartphones e tablets, outros serviços em um ambiente simples e acessível. Um dos destaques do serviço é o recebimento de notificações (push), como alertas de que a consulta está próxima.

Segundo o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, os aplicativos visam “conectar a gestão com seus cidadãos e melhorar a eficiência do trabalho por meio da tecnologia da informação”. O prefeito destaca que, além de usar as ferramentas, novos profissionais foram contratados e as unidades estão ganhando cara nova com a reestruturação e abertura de novas unidades, como a Maternidade Oeste, prevista para funcionar ainda no primeiro semestre. “Somos rigorosos na cobrança da qualidade nos serviços”, explica.

O Goiânia Contra o Aedes, também disponibilizado pelo Google Play e App Store, é uma ferramenta que permite que a população, mediante fotografia e pelo envio de localização (georreferenciamento), encaminhe a questão para a Vigilância Epidemiológica. Com ele é possível acompanhar o trabalho de eliminação do foco pelo próprio aplicativo.

O serviço facilita a efetivação de denúncias, com a redução de campos obrigatórios de preenchimento. O sistema foi concebido pelo Ministério Público e desenvolvido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia (Sedetec) em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A atualização do aplicativo vai facilitar a denúncia por parte da população porque antes o cidadão tinha que fornecer dados pessoais como o CPF, agora basta colocar o endereço, ou só clicar no mapa.

Inovação

A Prefeitura de Goiânia busca inovações que possam facilitar a vida do cidadão e ajudar na eficiência do investimento no serviço público. As ferramentas e o Programa Família Fácil, que foca no empreendedor, é um conjunto de iniciativas que facilitam a vida de cada cidadão e desburocratizam os serviços nos bairros e agilizam aos empresários as licenças e alvarás.

Ao lançar o novo site, primeiro lugar em velocidade entre as 10 maiores cidades do Brasil, segundo o Google, e reformular o Portal da Transparência, a Prefeitura dá acessibilidade à gama de serviços e informa a população sobre as ações que desempenha no dia a dia. No novo Portal é possível acompanhar os gastos realizados e as receitas arrecadadas. “Hoje qualquer pessoa acompanha a execução orçamentária dos programas e ações, os investimentos nas diversas áreas (educação, saúde, infraestrutura) e ajuda na fiscalização do cumprimento dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal”, destaca o secretário municipal de Comunicação, Vassil Oliveira.