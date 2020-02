Bolsonaro escolhe coronel para o Inmetro

O governo federal exonerou Angela Flores Furtado do cargo de presidente do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e nomeou para o lugar dela o coronel Marcos Heleno Guerson de Oliveira Junior. Angela, que é administradora, estava à frente do órgão desde o início do governo de Jair Bolsonaro.

A troca dos titulares está publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) da segunda-feira, 17.

Com a decisão do presidente, todos os ministros com gabinetes no Palácio do Planalto são militares:

Casa Civil: Braga Netto (general do Exército);

Secretaria de Governo: Luiz Eduardo Ramos (general do Exército);

Gabinete de Segurança Institucional: Augusto Heleno (general do Exército);

Secretaria-Geral da Presidência: Jorge Oliveira (major da reserva da Policia Militar do Distrito Federal).

Além desses ministros, outros também são militares, entre os quais Fernando Azevedo e Silva (Defesa) e Marcos Pontes (Ciência, Tecnologia e Comunicações).