Inscrições para o Bolsa Atleta se encerram nesta sexta-feira

As inscrições para o programa Bolsa Atleta, da Prefeitura, podem ser feitas só até está sexta-feira, 21. Já são quase 100 atletas inscritos em modalidades variadas. Os interessados em participar do processo seletivo devem ir à Secretaria Municipal de Esportes, no período matutino (das 8h às 12h) ou vespertino (das 14h às 17h). Confira o edital, o formulário de inscrição (modalidades coletivas) e o formulário de inscrição (modalidades individuais).

O secretário Municipal de Esportes, Kim Abrahão, lembrou que, neste edital, o Bolsa Atleta contempla os praticantes de atletismo, basquete, boxe, capoeira, ciclismo, futebol/futebol society, futsal, handebol, jiu-jitsu, judô, karatê, kickboxing, muay thai, natação, patins e skate (práticas radicais), taekwondo, tênis, tênis de mesa, vôlei e xadrez.

O beneficiado com a bolsa deve utilizar o recurso para cobrir gastos com aquisição de material, equipamento e vestuário esportivo destinados à prática/competição da referida modalidade ou para custear despesas devidamente comprovadas para: treinamento, inscrições em competições, passagens para eventos esportivos nacionais e/ou internacionais, transporte para o atleta em treinamento ou competição e hospedagem/alimentação durante o evento esportivo.

Requisito

Podem participar do processo seletivo atletas que residem em Anápolis, desde que vinculados a alguma entidade desportiva ou escolar sediada na cidade. Estes poderão se inscrever em uma das três categorias de bolsas: Atleta Base 1, que atende crianças com idade entre 8 e 12 anos (auxílio de R$ 250 mensais); atleta Base 2, que atende adolescentes com idade entre 13 e 17 anos (auxílio de R$ 400 mensais); e rendimento, destinada aos atletas de 13 anos ou acima que participam de competições esportivas em âmbito estadual/nacional e estejam ranqueados entre os 20 primeiros colocados do estado em sua modalidade ou prova específica (auxílio de R$ 550 mensais).