Startup controla tempo de tela das crianças no celular e tablet

Imagine poder controlar o tempo de seu filho no celular e no tablet mesmo à distância… Pois é, esta tecnologia já existe e está resgatando o tempo útil entre pais e filhos. O Aplicativo chama-se Guardin e promete o controle dos pais não apenas ao tempo mas ao conteúdo que é oferecido aos filhos por meio de celulares e tablets via internet.

O AppGuardian pode ser conhecido em detalhes através do endereço www.appguardian. com.br/ , O app de controle parental que conecta pais e filhos – levou o prêmio de “Startup Destaque” no InovAtiva Brasil, maior programa de aceleração de startups na área de inovação e negócios do Brasil e América Latina. A empresa, fundada pela educadora parental Luiza Mendonça, foi premiada na categoria Educação em evento que contou com mais de 400 participantes, mais de 100 startups e cerca de 200 investidores e mentores.

“Estou muito feliz e orgulhosa de representar as mulheres empreendedores neste mundo incrível das startups. Lançamos o AppGuardian com a missão de trazer mais diálogo e vínculo entre pais e filhos, organizando a rotina online e offline das famílias. Receber um troféu em um evento tão importante como o Inovativa Experience é um grande reconhecimento pelo trabalho realizado nos meses que passamos junto ao programa Inovativa Brasil. Foram quase mil startups inscritas só esse ano e somos destaque entre as mais cem selecionadas. Dedico este prêmio a todos que trabalham dia a dia para transformar o AppGuardian ainda mais importante para as famílias”, destaca Luiza.

Fundado no fim de 2018, o AppGuardian permite que os usuários estabeleçam um acesso saudável e seguro à internet para suas crianças e adolescentes, estabelecendo limites diários de uso das telinhas, de celular ou tablets, monitorando conteúdo acessado e trazendo informações relevantes como gráficos de uso e apps mais acessados para que pais e mães conheçam melhor seus filhos por trás das telas . “Este prêmio é um passo muito importante para que o AppGuardian continue crescendo. Nosso objetivo é que o app seja a empresa amiga dos pais e mães em se tratando de educação digital e em 2020 queremos também explorar novos mercados, como na América Latina”, finaliza Luiza.