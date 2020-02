Abertas inscrições para encontro sobre agronegócio para profissionais da comunicação

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar Goiás), a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg) e o Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) e suas jurisdicionadas – Emater, Agrodefesa e Ceasa Goiás -, vão realizar no dia 7 de março, das 8h30 às 12 horas, na sede da Faeg, em Goiânia (GO), o 1º Informa Agro: Tendências e Oportunidades para a Comunicação.

As inscrições para o encontro estão abertas e podem ser feitas por meio do site: http://bit.ly/InformaAgro. As vagas são limitadas. O evento tem ainda o apoio das entidades que integram a Câmara Temática O Agro é de Todos.

Voltado para profissionais do jornalismo, publicidade, marketing e propaganda, relações públicas e estudantes, o encontro pretende promover maior conhecimento sobre o setor agropecuário, mostrar a importância do segmento para a vida da população e para a economia do Estado de Goiás e do Brasil, orientar sobre os principais termos, números e estatísticas ligadas ao agro, assim como mostrar quais são as fake news divulgadas sobre o agronegócio, apresentar pautas que podem ser trabalhadas sobre o setor e abordar a relevância da cobertura da comunicação para o setor agropecuário. Durante a programação, será realizado o lançamento do Prêmio Faeg Senar de Jornalismo, que neste ano terá, como novidade, um carro zero quilômetro como prêmio master.