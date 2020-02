Concurso da Prefeitura de Goiânia terá mais de 600 vagas na Saúde

O concurso público realizado pela Prefeitura de Goiânia irá beneficiar a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) com 673 vagas distribuídas em seis cargos e 74 especialidades: Agente de Combate às Endemias, Agente Comunitário de Saúde, Auxiliar em Saúde (4 especialidades), Técnico em Saúde (07 especialidades), Especialista em Saúde (27 especialidades) e Médico (36 especialidades).

Os aprovados para a área da saúde vão substituir profissionais com Contrato por Tempo Determinado (CTD), os credenciados e cobrir o déficit atual existente. O último concurso público que contemplou a área da saúde foi realizado em 2012 e desde então a estrutura e a demanda aumentaram.

“É muito importante a realização desse concurso, uma vez que investimos muito na rede de atendimento à saúde com construção de mais unidades, ampliação e criação de novos serviços. Desta forma, houve um aumento na demanda de profissionais. A chegada de novos servidores vai suprir essa necessidade de recursos humanos”, explica a secretária de Saúde, Fátima Mrué.

O concurso será realizado pelo Centro de Seleção da Universidade Federal de Goiás (UFG), com acompanhamento e fiscalização da Secretaria Municipal de Administração de Goiânia (Semad). As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 19 de março e se estenderão até o próximo dia 8 de abril. As provas objetivas serão aplicadas a partir do dia 26 de abril. O candidato, antes de realizar a inscrição, deverá preencher o formulário de cadastro de informações pessoais, no site oficial do concurso.

Ao todo, o edital prevê 1.531 vagas nos cargos integrantes dos Planos de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Prefeitura Municipal de Goiânia e formação de Cadastro de Reserva, para aproveitamento à medida que forem surgindo novas vagas. Os candidatos aprovados serão nomeados sob o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos da Prefeitura de Goiânia, de acordo com a Lei Complementar nº 004, de 28 dezembro de 1990.