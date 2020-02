Folia Nordestina

Esta semana tem novidade no Lowbrow Lab Arte & Boteco. A casa abrirá no domingo, a partir das 18 horas, “devido ao feriado de Carnaval”, conta Roan, proprietário do Lowbrow. Luiz Porto e banda animam o dia com show baseado nos artistas nordestinos. “O repertório será especial. Envolve grandes nomes da música nordestina como Zé Ramalho, Alceu Valença, Raul Seixas, Baiana System, Chico Science, Nação Zumbi e outros mais!”, diz Luiz Porto, vocalista e violonista da banda.

Ele será acompanhado por Taty Ribeiro nas percussões e back vocal, Pompílio também nas percussões, Brunight no baixo, George Augusto na Bateria e Lucas Rhangel na guitarra. O show está marcado para começar às 21 horas e o ingresso custa R$ 10,00 até às 20 horas. Após esse horário, passam a valer R$ 15,00. A casa está localizada na Rua 115, nº 1.684, no Setor Sul, em Goiânia.