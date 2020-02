Pesquisa revela que 30% dos jovens não conseguem pagar seus cartões de crédito mensalmente

Pesquisa realizada pelo Centro de Pesquisas Econômicas e Mercadológicas (CEPEM), da UNIALFA revela que aproximadamente 30% dos jovens não conseguem pagar seus cartões de crédito mensalmente. A mais recente pesquisa, sobre endividamento do consumidor goianiense, realizada em outubro de 2019, teve como objetivo mensurar o grau de endividamento dos consumidores goianos. Os entrevistados estavam nos mais diversos lugares da grande Goiânia, dentre eles se destaca os corredores de grandes circulação e shopping. A pesquisa colheu informações socioeconômicas e de intenção de compras.

“Foram realizadas um total de 492 entrevistas, tendo os entrevistados uma média geral de 21 a 25 anos, onde 4,7% usa cartão, seguido de 26 até 30 anos, que representa o percentual de 9,5%, de quem utiliza mais o cartão de créditos, sendo consideradas as pessoas mais endividadas. Outra média obtida pela pesquisa é que quando perguntados com que frequência utilizam o cartão de credito, 77,7% utilizam com muita frequência e destes, 50,4% utilizam pra compras em promoções com descontos, destes 23,5% preferem parcelar suas faturas e 70,9% conseguem pagar a fatura como um todo, tendo por fim 29,1% pagam o mínimo da fatura”, explica Aurélio Troncoso, professor e coordenador responsável pelas pesquisas realizadas pelo Centro de Pesquisas Econômicas e Mercadológicas da UNIALFA.

Ainda segundo o professor, “As pesquisas realizadas pelo CEPEM têm como objetivo, informar através de números à sociedade civil, empresários, investidores dos ganhos e perdas da sociedade, bem como as potencialidades do Estado em busca de novos parceiros”, completa Troncoso.