A maior feira de tecnologia rural do Centro-Oeste e uma das duas maiores do setor no País, a Tecnoshow Comigo 2020 será realizada de 30 de março a 3 de abril, em Rio Verde (GO), com expectativa de tentar superar a movimentação financeira do ano anterior de R$ 3,4 bilhões – recorde de 2019 entre as feiras de difusão de tecnologia rural no País.

Para isso, a Cooperativa COMIGO, organizadora, traz para este ano uma extensa programação, além de investimentos na infraestrutura da feira: aumento da área total, que agora contará com 65 hectares (ela era de 60 hectares) contendo ampliações dos estacionamentos, alimentação, pavimentação de ruas, entre outros. O público verá grandes novidades em máquinas, veículos e equipamentos agropecuários, insumos e resultados de pesquisas, assim como demonstrações e lançamentos de novas variedades de cultivares, exposição de animais e diversas palestras.

Serão mais de 600 expositores (no ano passado eram 580) de diferentes segmentos, incluindo seis instituições financeiras, que estarão na Tecnoshow Comigo para garantir negociações e ofertas de crédito para pequenos, médios e grandes produtores. Além disso, são esperadas mais de 118 mil visitantes de todas as regiões produtoras do País, que passarão pelo Instituto de Ciência e Tecnologia Comigo (ITC), durante os cinco dias de evento, conhecendo novidades em tecnologias, pesquisas, informações e serviços.

De acordo com o presidente da COMIGO, Antonio Chavaglia, depois dos resultados alcançados pela feira em 2019, a expectativa para este é de otimismo, especialmente diante das previsões para a safra 2019/2020, que apontam recordes na produção de grãos e aumento da produtividade no País. “Estivemos recentemente na abertura da safra de soja, em Jataí, e o que podemos sentir é que o setor está otimista e deve investir ainda mais na sua produção. E, para tanto, tecnologia é fundamental. Por isso, a Tecnoshow é tão importante, já que a feira está na vanguarda do que há de mais novo em informações e tecnologias, e pode alavancar ainda mais o setor agropecuário”, enfatizou.

Capital do Estado

A cidade de Rio Verde também passa a ser a capital simbólica do Estado de Goiás durante a realização da Tecnoshow Comigo. A transferência da sede da capital e dos poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário – foi instituída em 2019 pela da Lei nº 20.425/19, de autoria do presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Lissauer Vieira. Durante a semana, o governador Ronaldo Caiado, os chefes de poderes e secretários despacham diretamente de Rio Verde, de acordo com cronograma de atividades previamente definido, contendo uma série de ações para a feira.

Uma das novidades da Tecnoshow 2020 será a instalação do pavilhão internacional, anunciado no último ano, que servirá como ambiente para o intercâmbio de informações e possíveis rodadas de negócios internacionais. Já confirmaram presença mais de dez embaixadas, que trarão comitivas de seus países para difusão de conhecimento e troca de experiências com o Brasil no segmento do agronegócio.