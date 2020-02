Queda de juros é mais intensa em crédito consignado

Em sua última reunião, o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa básica de juros de 4,5% para 4,25% ao ano, o menor percentual desde 1999, quando entrou em vigor o regime de metas para a inflação. A queda na taxa básica de juros tem maior impacto nos empréstimos consignados, pois é ela que define o teto máximo a ser praticado nas modalidades de empréstimo e cartão de crédito consignados.

Em 2019, se comparada com os demais empréstimos, a taxa de juros do crédito consignado foi a que mais caiu: de 24%, em janeiro, a 20%, em dezembro. Uma queda de mais de 13% que refletiu no aumento do volume de empréstimos da categoria, que, em 2019, aumentou 47%. Foi o maior volume de crédito consignado desde que essa modalidade foi criada.

Para este ano, mantido esse cenário de maior estabilidade de emprego e renda, a projeção é que o volume de empréstimo consignado mantenha o viés de crescimento e de redução da taxa de juros. Isso porque a estabilidade de emprego e renda reduz o risco de inadimplência, que por sua vez, tem impacto na taxa de juros. Menor o risco, menor a taxa de juros.

As taxas variam de banco para banco, mas, em média, os juros no consignado são 1,5% ao mês. A linha de crédito para aposentados e pensionistas do INSS alcançou no ano passado o menor valor registrado desde o início do levantamento do Banco Central: uma média de 1,89%. Nessa modalidade, as parcelas são descontadas no benefício. Para o servidor público, a taxa média de juros em 2019 foi de 1,71% ao mês.

