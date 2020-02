Lançado o edital para Concurso Público da Prefeitura

A Universidade Federal de Goiás, através do seu Centro de Seleção publicou no dia 20 o Edital n° 01/2020, informando a abertura das inscrições para o Concurso Público destinado a selecionar candidatos para o provimento de 1.531 vagas nos cargos integrantes dos Planos de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Prefeitura Municipal de Goiânia e formação de Cadastro de Reserva, para aproveitamento à medida que forem surgindo novas vagas.

O concurso será realizado pela UFG, com acompanhamento e fiscalização da Secretaria Municipal de Administração de Goiânia (Semad). Os salários variam de R$ 1,075,49 a R$ 3,452,73. As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 19 de março e se estenderão até o próximo dia 8 de abril.

As provas objetivas serão aplicadas a partir do dia 26 de abril. O candidato, antes de realizar a inscrição, deverá preencher o formulário de cadastro de informações pessoais, no endereço eletrônico <www.cs.ufg.br>.

Os candidatos aprovados serão nomeados sob o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal de Goiânia, de acordo com a Lei Complementar nº 004, de 28 dezembro de 1990.

Acesse o edital