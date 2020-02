Programação do Cine Cultura segue com filmes brasileiro, chileno e sul-coreano

Desta quarta-feira de cinzas, 26, até a próxima segunda-feira, 02 de março, o Cine Cultura mantém, na programação, os filmes “Viver Lá”, na sessão das 17h, “Adoniran, Meu Nome é João Rubinato”, às 18h30, e, em duas sessões, “Parasita”, às 14h30 e às 20h30.

O Cine Cultura funciona no prédio do Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, com sessões de segunda a domingo, inclusive aos feriados. O ingresso da sala custa R$ 8 (inteira) e R$ 4 (meia), apenas em dinheiro. Todos pagam meia-entrada nas sessões de segunda-feira. A coordenação do cinema pede, gentilmente, que facilitem o troco e evitem cédulas altas, ajudando assim o trabalho de bilheteria.

Sinopses

1) PARASITA (2019, Coreia do Sul, 131 min, 16 anos, dir: Joon-ho Bong)

Todos os quatro membros da família Ki-taek estão desempregados, porém uma obra do acaso faz com que o filho adolescente comece a dar aulas privadas de inglês à rica família Park. Fascinados com o estilo de vida luxuoso, os quatro bolam um plano para se infiltrar nos afazeres da casa burguesa. É o início de uma série de acontecimentos incontroláveis dos quais ninguém sairá ileso.

2) VIVER LÁ (Chile/Brasil, 2020, 70 min, Livre, dir: Javiera Veliz Fajardo)

Seria possível que vento, os pássaros, o calor, simplesmente desapareçam de um dia para o outro? Totoral é uma peculiar vila que vai embora por trás das colinas onde está localizada e permanece esquecida e intocada ao restante do mundo. O que, para muitos, poderia ser considerado uma maldição, para outros é uma dádiva.

3) ADONIRAN, MEU NOME É JOÃO RUBINATO (2020, Brasil, 92 min, 12 anos, dir: Pedro Serrano)

Adoniran Barbosa, autor de sucessos como “Trem das Onze” e “Saudosa Maloca”, carrega o título de maior sambista paulista de todos os tempos. A cidade de São Paulo era a personagem principal de suas canções e radionovelas. Através de imagens de arquivos raras e nunca vistas antes, o compositor e cantor paulistano, que faleceu em 1982, é redescoberto pelo público.

Programação

14h30 – PARASITA (16 anos)

17h00 – VIVER LÁ (Livre)

18h30 – ADONIRAN, MEU NOME É JOÃO RUBINATO (12 anos)

20h30 – PARASITA (16 anos)