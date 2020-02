Salão Anapolino de Arte abre inscrições para todo o país

O Salão Anapolino de Arte recebe, entre 21 de fevereiro e 24 de abril, inscrições para sua 25ª edição. A novidade deste ano é a categoria Fomento à Produção Anapolina, criada para estimular os jovens talentos da cidade. Serão selecionados quatro artistas para premiação no valor de R$ 2,5 mil.

Na Mostra Nacional, que em 2019 registrou quase 800 participantes, o prêmio é R$ 10 mil para os três melhores trabalhos, de acordo com a avaliação da Comissão de Premiação. A iniciativa é da Prefeitura de Anápolis, via Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Associação dos Amigos da Galeria Antônio Sibasolly, com recursos do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás para sua execução.

Artistas e/ou coletivos de todo o país podem participar do processo de seleção, concorrendo nas modalidades desenho, escultura, fotografia, gravura, instalação, objeto, performance, pintura, videoarte e outra. Para realizar a inscrição, basta acessar o site.

O regulamento desta edição já está disponível para consulta. Dentre os inscritos são definidos 20 nomes para integrar a mostra, cujo lançamento acontece no dia 30 de maio e fica aberta à visitação entre 1º de junho e 7 de agosto. Após essa data, a exposição segue para o Centro Cultural da Universidade Federal de Goiás (CCUFG), onde permanece até outubro.