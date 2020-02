Último dia para as inscrições do Pró-Atleta

Se perguntarem a qualquer atleta de alto rendimento o sonho de sua vida profissional, certamente a resposta envolverá as Olimpíadas. É assim, por exemplo, com Fernando Manresa, que luta taekwondo. Aos 32 anos, o atleta divide seu tempo entre a profissão de Policial Militar e os treinos diários com olhos voltados para Paris 2024. “Quero colocar a bandeira do nosso Estado e do Brasil no lugar mais alto do pódio”, projetou.

Até lá, o percurso é árduo e envolve uma série de obstáculos. O mais pesado deles, que é o fator financeiro, está mais ameno para Fernando desde que aderiu ao Pró-Atleta. Trata-se de um fomento do Governo de Goiás, gerido pela Secretaria de Esporte e Lazer (Seel), destinado aos esportistas de alto rendimento. Com a bolsa mensal, que varia de R$ 250 a 750, os beneficiados conseguem custear despesas básicas inerentes à modalidade que praticam.

No caso de Fernando, o recurso que recebe é aplicado na aquisição de suplementos alimentares, equipamentos de taekwondo, despesas com viagens e inscrições para torneios internacionais. Para se ter ideia, numa única competição, disputada recentemente nos Estados Unidos, o atleta gastou US$ 200 – mais de R$ 860 – com inscrição. “Cada torneio é importante, porque soma pontos no ranking”, disse o goiano, explicando que a boa colocação é pré-requisito olímpico.

As inscrições para o Pró-Atleta 2020 estão abertas até 26 de fevereiro. Fernando é um dos que já acessou o site, preencheu a ficha e enviou os documentos necessários. “Esse suporte do governo vem me auxiliando muito. Digo até que é indispensável para carreira dos atletas”, comentou Fernando, que vive a expectativa de renovar o benefício.

Com auxílio do programa estadual, o lutador de taekwondo já conquistou vários títulos, como Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, seletivas nacionais e até Campeonato Mundial de Polícia e Bombeiro. Cada medalha que leva para casa, afirmou, representa a recompensa de um esforço diário de quatro horas de treinos. “Quando não estou fardado, estou com o uniforme treinando em busca dos meus sonhos.”

Passo a passo

Para se inscrever no Pró-Atleta, o interessado deve acessar o site (www.esporte.go.gov.br) até 26 de fevereiro e preencher o formulário. Neste ano, são oferecidas 600 bolsas para esportistas de oito a 35 anos. Dez por cento delas serão destinadas a atletas do paradesporto, modalidade em que não há limite de idade. Os selecionados receberão 10 parcelas do benefício.

Das bolsas disponíveis, 300 são destinadas à categoria Estadual, com o valor de R$ 500 mensais; 250 à Estudantil, de R$ 250; e 50 à Nacional, de R$ 750. Ao todo, o Governo de Goiás investirá R$ 2,5 milhões no Pró-Atleta no decorrer deste ano. Serão levados em conta como critérios de seleção a pontuação e colocação de cada atleta nos rankings apresentados por cada federação, além de entrevistas e prestação de contas de 2019 (no caso de atletas que já foram contemplados).

As entrevistas serão de 2 a 6 de março, apenas com os concorrentes que estão pleiteando o benefício pela primeira vez, ou que não foram contemplados em 2019. O resultado extraoficial será publicado no dia 9 de março. Entre 10 e 12 estará aberto o período de recurso. Já o resultado final fica disponível no dia 17 de março.