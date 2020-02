Governador tranquiliza goianos sobre o novo coronavírus

Nesta quinta-feira, 27, após visitar o Hospital de Doenças Tropicais de Goiânia (HDT), o governador Ronaldo Caiado (DEM) confirmou o isolamento de um paciente supostamente infectado pelo coronavírus na unidade de saúde. Em entrevista coletiva caiado explicou que a situação está sobre controle. “Estamos aguardando o resultado que deverá sair até o final da tarde de hoje”, completou o governador.

O assunto já causa apreensão entre a população, principalmente após a confirmação do primeiro caso no Brasil. No entanto, Caiado assegurou que a situação está sob controle e não há qualquer motivo para preocupação. “Goiás está preparado. Nenhum Estado cumpriu os protocolos e as exigências como nós”, enfatizou.

Suspeitas

Ao todo, três pacientes deram entrada no HDT sob suspeita de infecção. Uma paciente não apresentou evolução do quadro e foi liberada. Outros dois seguem internados na unidade, em observação. Tratam-se de uma senhora e de um rapaz de 22 anos. Ele regressou de viagem à Itália há 11 dias e foi encaminhado pela Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Jardim Itaipu.

Ambos tiveram material coletado para realização do exame no Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO). O resultado deve sair em até 72 horas. Segundo o secretário de Saúde, Ismael Alexandrino, Goiás ainda se encontra no que é considerado nível 0. “São cinco níveis, indo até 4. Zero é quando não há nenhum caso confirmado”, explicou.

Casos só são oficialmente reconhecidos como suspeitos após confirmação do Ministério da Saúde, o que ainda não ocorreu.