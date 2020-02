Homem é internado no Hospital de Formosa com suspeita de coronavírus

Na manhã desta quinta-feira, 27, o lutador de kickboxing, Guilherme Pereira Júlio, 35 anos, deu entrada na no Hospital Municipal de Formosa (HMF) com febre e desconforto respiratório. Ele foi internado com suspeita de ter contraído com o novo coronavírus.

Guilherme chegou de viagem de um campeonato na Croácia. Na volta ao Brasil, o atleta passou por um aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, onde os profissionais do hospital suspeitam que ele contraiu a doença.

Segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura de Formosa, foi feita uma limpeza geral em todo o hospital. “Todas as pessoas que procuram atendimento no Hospital de Formosa, estão sendo atendimentos para Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade”, informa a pasta.

O lutador deve ser transferido para o Hospital de Doenças Tropicais de Goiânia (HDT), onde o morador de Formosa irá passar pelo exame de verificação da doença.