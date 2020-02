Mulheres de Goiânia e Anápolis terão treinamento de defesa pessoal

Março é o Mês das Mulheres e a Federação Sul Americana de Krav Maga vai promover treinamentos de Krav Maga, a arte de defesa pessoal israelense, exclusivos para elas. Os dois workshops, que serão realizados, nos dias 8 (em Goiânia) e 15 (em Anápolis) de março, ambos às 9h, vão mostrar como a técnica permite que, independente do sexo ou porte físico, as pessoas possam se defender de assédio ou agressões mais graves.

Segundo explica a Instrutora Teomália Barbosa, habilitada pela Federação Sul Americana de Krav Maga e responsável pela difusão da modalidade em Goiás, tem crescido o número de mulheres que procuram o Krav Maga como forma de se sentirem mais seguras. “Essa modalidade de defesa permite que o praticante analise a situação em fração de segundos e escolha qual a melhor forma de agir, controlando suas emoções e garantindo a sua volta para casa em segurança”, explica Teomália.

Nos workshops, elas vão vivenciar situações em que as agressões são simuladas com o máximo de realismo possível. Serão realizados exercícios de defesa contra enforcamento, agarramentos, puxão de cabelo, roubo de bolsa, tentativas de estupro no chão, entre outros.

Hoje, 30% de todos os alunos da Federação Sul Americana de Krav Maga são mulheres que têm descoberto o quanto o Krav Maga é benéfico para a sua autoestima, confiança e segurança.

O Krav Maga é uma arte de defesa pessoal e não um esporte. A técnica foi criada na década de 40 por um homem chamado Imi Lichtenfeld, que buscou nos movimentos naturais do corpo humano, na física, matemática e anatomia humana, movimentos simples e rápidos que visam os pontos sensíveis e vitais do corpo do agressor, como olhos, nariz, garganta, região genital, etc. Dessa maneira, se elimina a necessidade de uso da força bruta e se consegue igualar o forte e o fraco, o grande e o pequeno.

O Krav Maga também desenvolve o controle das emoções e de nossas reações. Dessa forma, quando uma agressão ocorre e é necessário tomar uma atitude sob tensão e medo, o Krav Maga fornece suporte mental e técnico.