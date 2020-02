Região Norte de Goiás recebe ações e atividades do Juntos pelo Agro

Criado com o objetivo de atender e esclarecer dúvidas da população, conhecer demandas dos cidadãos, especialmente de produtores rurais, e promover o desenvolvimento da agropecuária nos diferentes municípios do Estado, o Juntos pelo Agro chega à região Norte de Goiás no dia 6 de março. Das 8 às 16 horas, no Parque de Exposições Agropecuárias de Porangatu, serão realizados vários atendimentos, desde orientações sobre emissão de Declaração de Emissão ao Pronaf (DAP), crédito, rastreabilidade vegetal, regularização fundiária, Selo Arte, Guia de Trânsito Animal (GTA), manuseio e descarte de embalagens até oferta de cursos de qualificação profissional.

A programação prevê também exposição e feira de produtos, oficinas e a presença do Goiás Empreendedor. O governador Ronaldo Caiado participará da abertura e também fará visita ao Distrito Agroindustrial de Porangatu.

PROGRAMAÇÃO

8 às 8h15 – Abertura Oficial

8h15 às 8h30 – Ceasa Goiás

8h30 às 8h45 – Agrodefesa

8h45 às 9 horas – Emater

9 às 9h15 – Senar Goiás

9h15 às 9h30 – Sebrae Goiás

9h30 às 9h45 – Seapa/Apresentação do Cenário da Região

9h45 às 10h30 – Todas as entidades do Juntos pelo Agro/ Recebimento das demandas da população

10h30 – Visita do governador Ronaldo Caiado ao Distrito Agroindustrial de Porangatu

10h30 às 16 horas – Espaço de atendimentos/Feira de exposição e venda de produtos/ Apresentações culturais

ATENDIMENTOS

Ceasa – Orientação sobre como comercializar pela Ceasa Virtual/Espaço do Saber-Caminhos do Agronegócio

Emater – Orientações sobre Emissão de DAP, crédito e rastreabilidade vegetal/ Oficinas das 10h30 às 12h30 e das 14 às 16 horas

Seapa – Esclarecimento sobre regularização fundiária

Agrodefesa – Orientações sobre GTA, Selo Arte, manuseio e descarte de embalagens, e vacina contra febre aftosa

Senar Goiás – Divulgação de cursos de qualificação profissional

Itego – Divulgação de cursos de qualificação profissional

Sebrae Goiás – Divulgação de cursos sobre agro

SIC – Goiás Empreendedor

Vigilância Sanitária – Orientação sobre Sistema de Inspeção Municipal (SIM)

Sindicato dos Trabalhadores Rurais – Feira de produtores