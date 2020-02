Amma e PUC firmam convênio de estágio

A Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) e a Pontifícia Universidade Católica do Estado de Goiás (PUC Goiás) firmaram convênio nesta sexta-feira, 28. Segundo o documento, a Amma oferecerá à PUC Goiás vagas de estágio curricular obrigatório a alunos de cursos pertinentes às diversas atribuições do órgão, sobretudo na área ambiental.

“Esse convênio será de grande importância para o órgão, pois dinamizará ainda mais os serviços oferecidos”, diz o presidente da Amma, Gilberto Marques Neto, ressaltando ainda que convênio também “promoverá ganho curricular aos alunos estagiários que passarem pelo órgão”.

Conforme cláusula do convênio, as vagas para o estágio obrigatório deverão ser preenchidas por alunos de Graduação e/ou Pós-Graduação da PUC Goiás e que a esta caberá desenvolver e apresentar plano de trabalho específico para cada coordenação/escola/área, descrevendo o projeto a ser executado, quantitativo de vagas, com o respectivo cronograma de atividades, em consonância com as demandas de estágio da Amma. Ficará a cargo das duas partes aprovação formal de cada plano de trabalho desenvolvido.

O presidente da Amma pretende também estender esse convênio para estudantes do curso veterinária da PUC Goiás quando a Unidade de Saúde e Bem-Estar Animal for construída. O que ocorrerá ainda neste ano, pois a reforma do espaço físico onde funcionará a unidade está em fase licitatória. E nesta também está a aquisição de materiais permanentes, como mesas de atendimento, raio-x, equipamentos veterinários entre outros e materiais de consumo: agulhas, seringas.