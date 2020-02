Face UFG abre inscrições para MBA e especialização

A Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da Universidade Federal de Goiás (Face/UFG), está com as inscrições abertas para sete cursos de pós-graduação lato sensu, sendo seis Master in Business Administration (MBA) e uma especialização. As inscrições já estão abertas e se encerram no dia 10 de março, podendo ser realizadas pelo site da Face ou pessoalmente na instituição, as quais são destinadas para pessoas com nível superior completo que tenham interesse em aprimorar seus conhecimentos nas áreas de negócios, finanças e administração.

Os cursos de pós-graduação lato sensu ofertados este ano pela Face são nas áreas de Gestão e Políticas Públicas, Controladoria e Finanças; Logística e Supply Chain Management; Finanças, Investimento e Risco; Planejamento Tributário; Finanças e Gestão Estratégica de Negócios; e Gestão de Marketing e Análise de Consumo.

Os cursos iniciam-se em março e têm, em média, 360 horas de duração (cerca de 2 anos para a conclusão). As aulas são ministradas no Câmpus Colemar Natal e Silva da UFG, no Setor Universitário. As matrículas podem ser realizadas rapidamente pelo portal da Faculdade, basta o interessado anexar os documentos solicitados, ou pessoalmente na Secretaria de Especialização e Aperfeiçoamento, localizada na Face, Câmpus Samambaia.