Ita Center Park fica até domingo

Este domingo, dia 1º de março é a data final para quem quer curtir a adrenalina e diversão do Ita Center Park, situado na área externa do Flamboyant Shopping Center. Nessa temporada, as opções vão desde brinquedos para crianças como para os que gostam de muita adrenalina. Para os mais radicais estão o Free Style, Booster, Trenó Fantasma, Tapete, Surf, Skyp Dance, Brucomela, Evolution, Montanha com Loop, Auto Pista. Para as crianças, o Ita traz brinquedos como o Playground, Escaninha, Charrete, Montainha, Mini Motinha, Cama Elástica, entre outros.

Para brincar, é preciso comprar um passaporte que dá direito a curtir todas as atrações. Todos os visitantes que levarem um acompanhante pagam meia-entrada. Aqueles que não desejam utilizar os brinquedos, mas desejam acompanhar alguém dentro do parque, pagam pelo ingresso de acesso. O Ita Center Park possui ainda uma área alimentação para toda a família e vagas de estacionamento.

Valores

Segunda a Sexta: R$ 40 (meia-entrada) – dá o direito de brincar quantas vezes quiser com apenas um passaporte

Sábado, domingo e feriados: R$ 45 (meia-entrada) – dá o direito de brincar quantas vezes quiser com apenas um passaporte

Somente visitar o parque: R$ 5 (todos os dias)

* Todos que estiverem acompanhados por uma ou mais pessoas pagarão meia, não havendo necessidade de apresentar a carteira de estudante. O pagamento pode ser feito em dinheiro ou cartão.