Prefeito visita escola municipal para entrega de material do projeto Aula Digital

O prefeito Iris Rezende entrega, na manhã desta segunda-feira, 02, instituição da Rede Municipal para entrega de material do Projeto Aula Digital. A iniciativa é uma parceria da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) e Fundação Telefônica Vivo para implantação de ambientes inovadores de aprendizagem em instituições de ensino. O evento acontece na Escola Municipal Alice Coutinho, às 09h, com a presença do secretário municipal de Educação e Esporte, Marcelo Costa.

O kit destinado à instituição contém dez tablets que serão usados pelos alunos no desenvolvimento das atividades propostas pelo projeto, integrando o parque tecnológico da escola. A E.M. Alice Coutinho é uma das 100 escolas que aderiram ao projeto lançado no ano passado.

Na primeira etapa, equipes do Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE) e Gerência de Formação da SME acompanharam mais de 700 educadores em formações continuadas, mediante o acesso a ambientes de aprendizagem e conteúdos pedagógicos digitais. O objetivo foi propiciar o desenvolvimento de planos de ação para inovação das práticas pedagógicas. Com a entrega do material, equipes do Núcleo acompanharão a instituição no planejamento das atividades que serão executadas pelos alunos.

No último dia 20, em evento realizado no auditório do Tribunal de Contas do Estado (TCE – GO), as unidades participantes começaram a receber os equipamentos por parte da Fundação Telefone Vivo. Na solenidade, Marcelo Costa, titular da SME, destacou a parceria que, segundo ele, “veio para transformar a forma de trabalhar na escola, além de pensar em meios de construir um ambiente desafiador”. O Projeto Aula Digital é uma das parcerias firmadas pela atual gestão no que toca ao investimento maciço em inovação na Educação.

Além da inserção de ambientes informatizados, alunos da Rede Municipal são instigados a participar de projetos que desenvolvem o interesse em temas, como Ciência e Robótica. Em 2019, alunos da própria E.M. Alice Coutinho foram premiados na Olimpíada Brasileira de Robótica e participaram do maior evento de inovação educacional da América Latina, o Let’s Go Festival.