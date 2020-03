Comédia portuguesa, suspense atmosférico e documentário brasileiro no Cine Cultura

O Cine Cultura exibe três estreias no período de 3 a 8 de março. Entram em cartaz a comédia portuguesa intitulada O Filme do Bruno Aleixo, o suspense atmosférico canadense Antologia da Cidade Fantasma e o documentário brasileiro Inaudito, que traça o processo de composição de Lanny Gordin, guitarrista fundamental da Tropicália, que “eletrizou” Gal Costa, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Jards Macalé, dentre outros.

No domingo, 8, Dia da Mulher, haverá uma sessão especial gratuita do filme francês Cléo das 5 às 7, uma das obras-primas da cineasta Agnés Varda. A sessão é fruto da parceria entre o Cine Cultura e a Aliança Francesa de Goiânia, estabelecida em 2018.

O premiado Parasita, vencedor de quatro estatuetas no Oscar 2020, continua em cartaz pelo quarto mês consecutivo.

A sala possui o valor de ingresso com preço de R$ 8 (inteira) e R$ 4 (meia), apenas em dinheiro. Todo mundo paga meia-entrada nas sessões de segunda-feira.

PROGRAMAÇÃO: 03 a 08/03

15h00 – O FILME DO BRUNO ALEIXO (14 anos)

17h00 – ANTOLOGIA DA CIDADE FANTASMA (14 anos) – exceto dia 08/03

17h00 – Sessão Dia da Mulher, entrada gratuita: CLÉO DAS 5 ÀS 7 (14 anos) – apenas dia 08/03

18h45 – INAUDITO (10 anos)

20h30 – PARASITA (16 anos)

SINOPSES

O FILME DO BRUNO ALEIXO (Portugal, 2020, 92 min, 14 anos, dir: João Moreira e Pedro Santo) Bruno Aleixo é convidado a escrever o roteiro de seu filme biográfico e, apesar de sempre ter as melhores ideias, acaba pedindo ajuda a seus amigos Busto, Bussaco e Renato. A partir disso, se desenvolve uma espécie de brainstorm sem sentido em que as sugestões se concretizam na tela. Sucesso na internet, o cachorro-ewock português agora chega aos cinemas brasileiros.

ANTOLOGIA DA CIDADE FANTASMA (Canadá, 2019, 97 min, 14 anos, dir: Denis Côté) Simon Dubé morre em um acidente de carro em Irénée-les-Neiges, cidade pequena e isolada com uma população de 215 habitantes. Os moradores atordoados mostram-se relutantes em discutir as circunstâncias da tragédia. Daquele momento em diante, tanto para a família Dubé quanto para várias outras pessoas, tais como a prefeita Smallwood, o tempo parece perder todo o sentido e os dias se arrastam sem fim. Algo desce lentamente sobre a região. Nesse período de luto e nessa neblina, estranhos começam a aparecer. Quem são eles? O que está acontecendo?

INAUDITO (2020, Brasil, 88 min, 14 anos, dir: Gregório Gananian) Documentário realizado com Lanny Gordin, guitarrista fundamental da Tropicália, que “eletrizou” Gal Costa, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Jards Macalé, dentre outros. Lanny nos revela o seu processo libertário de composição e pensamento atual, embarcando em uma insólita odisseia pelo Brasil e pela China, seu país de nascimento.

PARASITA (2019, Coreia do Sul, 131 min, 16 anos, dir: Joon-ho Bong) Todos os quatro membros da família Ki-taek estão desempregados, porém uma obra do acaso faz com que o filho adolescente comece a dar aulas privadas de inglês à rica família Park. Fascinados com o estilo de vida luxuoso, os quatro bolam um plano para se infiltrar nos afazeres da casa burguesa. É o início de uma série de acontecimentos incontroláveis dos quais ninguém sairá ileso.

CLÉO DAS 5 ÀS 7 (1962, França, 90 min, 14 anos, dir: Agnés Varda) Cleo, cantora e hipocondríaca, fica cada vez mais preocupada com o fato de ter câncer enquanto aguarda os resultados dos exames de seu médico.