Coronavírus: máscaras e álcool em gel têm alta nas vendas em janeiro

Atentos ao alcance global do coronavírus, brasileiros têm se mostrado preocupados com a epidemia chinesa e já buscam métodos de prevenção. De acordo com o Farmácias App, as vendas de máscaras e álcool em gel refletem essa tendência, com alta exponencial em janeiro deste ano em relação ao mesmo período do ano passado.

Nesse sentido, as máscaras de proteção tiveram destaque expressivo. O produto registrou aumento de 117% no volume de vendas e, analisando o faturamento, a alta foi de 113% em relação a janeiro de 2019.

Para o Farmácias APP, os resultados apresentados seguem a tendência de alta já registrada em 2019, acrescida do coronavírus. “No ano passado, esses itens registraram crescimento de 12%. Somando este dado com a epidemia do coronavírus, as vendas foram impulsionadas, atingindo este aumento tão significativo”, explica a companhia.

Outra importante categoria de itens de prevenção, a dos os antissépticos para as mãos (classe de produtos que inclui o álcool em gel), também teve aumento expressivo comparado ao primeiro mês do ano passado, com alta nas vendas de 53%. O faturamento se manteve estável no período.

Em relação a esses produtos, a companhia afirma que um fator foi essencial para a alta: a queda do mercado em 2019. “O mercado teve variação negativa de 20% em 2019. Este ano, com o mercado abastecido e a repercussão da epidemia, as vendas desses itens foram impulsionadas e, por isso, a variação foi tão expressiva”, conclui.