Morre cantor sertanejo Henrique

O cantor sertanejo Henrique, da dupla Netto e Henrique, morreu na madrugada desta segunda-feira, 2. A informação foi divulgada pelo Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP), onde ele estava internado há 22 dias. Ele sofreu traumatismo craniano após se envolver em um acidente no dia 8 de fevereiro.

Henrique tinha 22 anos e, no dia do acidente, seguia pela Avenida Navarro de Andrade, em Santa Fé do Sul (SP), quando bateu na traseira de uma caminhonete. Após a colisão, o veículo pegou fogo, mas ele foi retirado do veículo antes que as chamas começassem.

Desde então, Henrique estava internado na UTI do Hospital de Base. Ele apresentou uma melhora e até chegou a ter a sedação retirada, mas não resistiu.

Segundo a funerária responsável pelo velório, o corpo deve chegar a Fernandópolis às 13h para ser velado. O corpo segue às 19h para Santa Salete, onde será velado e enterrado nesta terça-feira, 3.